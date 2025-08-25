Буде найхолодніший день: українців попередили про температуру +4 і назвали дату

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні у вівторок, 26 серпня, буде холодною. Це буде найхолодніший день у найближчій перспективі.
У вівторок упродовж дня очікується лише +16 градусів, а крім цього варто ще й бути готовими до сильного вітру і дощу. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
В Україні завтра загалом дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України – без опадів.
"Вночі холодно, ви вже це відчули – пледи, а то й ковдри і піжамки солідніші у зайчиках чи квіточках, очікується +7…+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4…+8 градусів. Протягом дня вівторка на півночі +14…+18 градусів, на півдні +23…+27 градусів, на решті території України +18…+22 градуси. І ще важлива деталь – рвучкий вітер західного походження", – зазначила Діденко.
Коли в Україну повернеться спека
Водночас синоптикиня розповіла, що надалі цього тижня в нашу державу поступово почне повертатися спека.
"Найближчі вихідні також будуть переважно спекотними та сонячними, відпочиньте по-літньому перед новим сезоном, хіба що на заході з'явиться дощ та знизиться температура повітря. А поки що завтра – холодно, вітряно та подекуди з дощами", – сказала Діденко.
