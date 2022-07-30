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Україна піде під воду в перші дні серпня

30 липня 2022, 14:48

Синоптики озвучили не сприятливий прогноз на останній місяць літа.

Погода
Погода / УНІАН

Погода в Україні різко погіршиться в серпні. Синоптики обіцяють зливи з грозами вже в перші дні останнього місяця літа.

За даними Укргідрометцентру, опади очікуються майже по всій країні, включаючи тимчасово окуповані території України

Погода в понеділок, 1 серпня, буде дощовою. Без опадів залишаться лише дві області - Сумська та Луганська - там очікується мінлива хмарність із середньою температурою повітря +26 у Сумській та +31 у Луганській.

Попри грози та рясні дощі, погода буде теплою: до +25 градусів на заході, до +32 на півдні і сході і до +27 в центральних і північних областях.

Погода в Україні 1 серпня
Погода в Україні 1 серпня / скріншот

Схожа погодна ситуація в Україні буде 2 і 3 серпня - опади припиняться лише в західній частині нашої країни.

Погода в Україні 2 серпня
Погода в Україні 2 серпня / скріншот

Нагадаємо, в Україні в останній вікенд липня істотних опадів не очікується, температурний фон виявиться трохи вище кліматичної норми.

Максимальна температура повітря коливатиметься близько 30-градусної позначки, розповів кандидат географічних наук, синоптик ігор Кибальчич.

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погода Укргідрометцентр
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