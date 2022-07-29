'Пекельна' спека різко відступить: синоптики назвали дні, коли температура опуститься до +17

В Україні почне холодати, на заході будуть грозові дощі / goodfon.ru

В Україні спекотна погода почала відступати. До кінця липня у деяких регіонах України стане прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 30 липня, протримається ще спекотна погода. На території західних та східних областей вдень температура повітря підвищиться до 27-29 градусів тепла, а вночі - до 14-17 градусів тепла. На півночі буде найсвіжіше - 25-27 градусів тепла вдень та 13-17 градусів тепла вночі. У центральних областях вдень очікується 29-31 градус тепла, а вночі - 14-16 градусів. Найспекотніше буде на сході. Там повітря прогріється до 30-32 градусів тепла, а вночі опуститься до 20-22 градусів.

У цей день грозові дощі очікуються на території західних областей. В інших регіонах прогнозують сонячну погоду.

Прогноз погоди на 30 липня / Укргідрометцентр

У неділю, 31 липня, буде холодніше. На заході вдень температура повітря підвищиться до 17-19 градусів тепла, а вночі - до 14-16 градусів. На півночі, сході та в центральних областях очікується вдень 29-31 градус тепла, а вночі - 14-16 градусів. На півдні буде найспекотніше - 30-32 градуси вдень та 20-22 градуси вночі.

Синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних, Вінницької, Житомирської областей.

Прогноз погоди на 31 липня / Укргідрометцентр

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода у серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться зі спеки, однак згодом прийдуть більш комфортні температури. Всередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.

В останній день липня буде прохолодно. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +13 градусів. До 31 липня грозові дощі повернуться у західні регіони.

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