"Пекельна" спека не відступає: синоптики розповіли, де буде найгарячіше

В Україні погода буде спекотною та сухою / Фото pixaby

В Україні у п'ятницю, 29 липня, в Україні буде суха та сонячна погода, місцями навіть спекотна. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря підвищиться ад до 37 градусів тепла.

"Південна частина Європи простелила спекотний рушник до наших Херсонщини, Запоріжжя, Приазов'я, Криму. Скрізь – висока температура повітря. У південній частині України частина цього спекотного орнаменту буде ніжнішою, попри іспансько-грецькі +35…+37 градусів, потрапить у межі +30…+33 градусів", – повідомляє Діденко.

У центральних областях в цей день також буде спекотно, а на інших територіях повітря прогріється до 25-29 градусів тепла.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях вдень можливі дощі з грозами. На території інших областей опади не очікуються.

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що погода у серпні покаже репетицію осені. Почнеться поступове зниження температур. Це продовжиться і в останній місяць літа. Серпень почнеться зі спеки, однак згодом прийдуть більш комфортні температури. Всередині серпня стане прохолодніше, особливо вночі. Вдень синоптик прогнозує дощі.

В останній день липня буде прохолодно. За прогнозом синоптиків, температура повітря опуститься до +13 градусів. До 31 липня грозові дощі повернуться у західні регіони.

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