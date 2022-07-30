УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномалія

30 липня 2022, 05:20

Максимальна температура повітря коливатиметься близько 30-градусної позначки.

спека, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

В Україні в останній вікенд липня істотних опадів не очікується, температурний фон виявиться трохи вище кліматичної норми.

Максимальна температура повітря коливатиметься близько 30-градусної позначки, розповів на порталі Meteoprog кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Він прогнозує, що в суботу, 30 липня, дощі очікуються в Карпатському регіоні, а також в Закарпатті та на Поліссі. Температура повітря коливатиметься в межах +23 ... +32 °С. На півдні України вдень повітря прогріється до +36 °С.

У неділю, 31 липня, сильні опади прогнозуються у західних областях протягом доби пройдуть дощі, місцями сильні. Температура повітря складе від +17 до +33 °С.на півдні країни жарко і сухо. Стовпчики термометрів покажуть +32 ... +37 °С.

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже 'пекельна' аномалія
Прогноз погоди на 31 липня / meteoprog.ua

читайте такожУкраїну розжарить до +37°: де і коли вріже нестерпне пекло

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

Читайте ще:

синоптик прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:10

На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експерт

06:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 серпня: Дівам - несподіваний заробіток, Скорпіонам - важливий вибір, Рибам - боргиВідео

05:50

Зоряний час і неймовірний успіх у всьому: 4 знаки зодіаку в серпні будуть "купатися" у вдачіВідео

05:20

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномаліяВідео

05:01

Хеллі Беррі в бікіні показала своє "щасливе місце"

Реклама
04:50

Суцільна чарівність: модний чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

04:28

Досі найкраща: 56-річна модель Сінді Кроуфорд похвалилася тілом в банному халатику

04:14

День дружби 2022: сердечні привітання і милі листівки для друзів

04:10

Як захистити себе від пристріту за злої заздрості: дієві амулети і обереги для дому

03:43

Як легко та швидко видалити фарбу з металу і дерева: способи, які перевірені роками

03:30

Вони будуть ще більше різати та знущатись над полоненимиПогляд

03:15

Війна в Україні затягнеться на декілька років: військовий експерт назвав 4 причиниВідео

02:40

Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію

02:30

Регіна Тодоренко вперше показала молодшого сина і розповіла про драму в сім'ї через новонародженогоВідео

02:10

Україну огорнуть сильні грози і похолодання: синоптики попередили про погодний армагеддонВідео

02:04

Ризики вже через 5-10 років: експерт назвав умови нової війни з Росією

01:36

"П'яту колону ніхто не терпітиме": дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами УкраїниВідео

01:27

Рената Литвинова вийшла без нижньої білизни на вулиці Парижа

01:08

Гороскоп на сьогодні, 30 липня 2022: Ракам - старі образи, Левам - заздрість ворогівВідео

00:51

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

Реклама
00:01

Бореться: композитор Ігор Крутой серйозно хворий

29 липня, п'ятниця
23:55

Ксенія Мішина взяла до рук зброю: "Це змінило мене назавжди!"Відео

23:53

"Путінський режим отруює своїм гниттям": у РФ стрімко скорочується населення

23:50

Позитив розповів, як вмовляє Потапа повернутися в Україну

23:47

Прикмети на 31 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами ХарковаВідео

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

21:51

На Запоріжжі ЗСУ відбили штурм окупантів: "покришили" десятки морпіхів РФВідео

21:41

Блінкен пригрозив РФ санкціями за анексію територій України: Лавров відреагував

21:38

Російська тварюка в ім'я цивілізації повинна бути розчавлена в нульПогляд

21:37

Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищіВідео

21:33

Дуже бойова: експерт з етикету пояснила суть назвала пози Зеленської на фото для Vogue

21:27

Загроза захоплення Києва: у розвідці Канади назвали головну проблему окупантів РФВідео

21:05

"Популяризувала комунізм": в Івано-Франківську жінці дали 5 років в'язниці за пости у "ВКонтакте"

Реклама
21:03

Цинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в ОленівціВідео

20:56

Постріл в яблучко: снайпер ЗСУ "зняв" комполку "елітних" військ окупантів РФВідео

20:36

Розправа РФ над полоненими: Залужний пообіцяв мстити за кожного вбитого і покаліченогоВідео

20:28

"Вони" відморожені", можуть в ногу вистрілити": окупант поскаржився на командирів "під речовинами"Відео

20:16

Недостатньо даних: у США відреагували на криваву трагедію в ОленівціВідео

20:01

Україна як старший брат відлупцює: Вітовська спрогнозувала, як розпадатиметься Росія

19:54

Мрія Путіна: Горбач розповів, чому Росія все ще хоче захопити КиївВідео

19:45

"Традиція": Кіркоров показав, як затискається з Лорак в Криму

19:40

Кривавий теракт в Оленівці: РФ замітала сліди злочинів - ЄрмакВідео

19:30

Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти