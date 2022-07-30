Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже 'пекельна' аномалія

В Україні в останній вікенд липня істотних опадів не очікується, температурний фон виявиться трохи вище кліматичної норми.

Максимальна температура повітря коливатиметься близько 30-градусної позначки, розповів на порталі Meteoprog кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Він прогнозує, що в суботу, 30 липня, дощі очікуються в Карпатському регіоні, а також в Закарпатті та на Поліссі. Температура повітря коливатиметься в межах +23 ... +32 °С. На півдні України вдень повітря прогріється до +36 °С.

У неділю, 31 липня, сильні опади прогнозуються у західних областях протягом доби пройдуть дощі, місцями сильні. Температура повітря складе від +17 до +33 °С.на півдні країни жарко і сухо. Стовпчики термометрів покажуть +32 ... +37 °С.

Прогноз погоди на 31 липня / meteoprog.ua

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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