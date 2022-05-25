Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних злив

Протягом дня очікується +18 +24 градуси, трохи свіже - на північному сході +16 + 20 градусів.
Погода в Україні різко погіршиться в найближчі дні. Як прогнозують синоптики, очікуються сильні пориви вітру, а також буде заливати дощами.
"Вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях грози; вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Укргідрометцентрі.
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що "четвер прийматиме атмосферний фронт в Україні".
26 травня протягом доби пройдуть дощі, місцями з грозами. Опади пересуватимуться із заходу на схід.
Вночі та вранці у Західних, Центральних, Північних областях, вдень, ввечері - у північних, центральних та східних областях, місцями у південній частині.
При цьому четвер буде теплим. Протягом дня очікується +18 +24 градусів, трохи свіже - на північному сході +16 +20 градусів.
У Києві 26 травня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде поривчастим, можливі навіть пориви до 15-18 метрів в секунду.
Влада Києва нагадала про важливість дотримання основних рекомендацій під час потужного вітру:
- потрібно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть впасти;
- на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев (особливо тополь, не паркувати поруч транспорт);
- під час сильного вітру потрібно сховатися в найближчому приміщенні або природне укриття.
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