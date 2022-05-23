В Україні різко зміниться погода: синоптики зробили важливе попередження

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Погода в Україні зміниться вже з понеділка, 23 травня. Вітер стихне, температура почне підвищуватися, на тижні ймовірні дощі і грози.

"23 травня у західних (крім Закарпаття), Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попереджають в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 23-го травня потеплішає, протягом дня температура повітря становитиме +14 +18 градусів.

Дощі, періодичні, переважно невеликі, пройдуть у більшості областей України. Тільки в Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях якісь суттєві дощі малоймовірні.

У Києві в понеділок вітер стихне до помірного. Дощ малоймовірний. Температура повітря вдень 23-го травня підвищиться до +17 градусів.

Коли в Україні потеплішає

За даними Діденка, з вівторка теплих градусів в Україні стане ще більше.

25 травня буде найтеплішим у найближчій перспективі. На заході очікується + 24 +27 градусів, на інших територіях +18 + 24. При цьому на заході ймовірні грози.

У четвер 26 травня очікуються грози по всій країні, температура вдень +19 +26 градусів.

27 травня очікується сонячним, опади малоймовірні.

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