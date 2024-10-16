Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

В Україні температура повітря буде опускатися до мінусів. Опади будуть лише в невеликій частині областей.

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Погода в Україні - вдарять заморозки -4 градуси/ unsplash.com

Погода в Україні стане ще холоднішою. В ніч на четвер, 17 жовтня, у більшості областей будуть заморозки 0-4 градуси.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що з четверга нашу державу накриє антициклон Werner, який дозволить проникати в Україну холодному повітрю арктичного походження.

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"Антициклон Werner завтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, в домівках холодно. Найближчої ночі в більшості областей України очікуються заморозки 0-4 градуси", – зазначила вона.

Вдень 17 жовтня передбачається +8…+11 градусів, на півдні та заході України буде +11…+14 градусів, на Закарпатті та в Криму до +16 градусів.

Невеликі дощі 17 жовтня можливі лише в східних областях України, на решті території опадів не передбачається.

Погода в Києві 17 жовтня

У Києві найближчої ночі температура повітря очікується на рівні +2…+5 градусів, на околицях місцями будуть заморозки. Вдень у четвер в столиці буде близько +9 градусів. Опади малоймовірні.

"До 19-20 жовтня у нічні години в більшості областей України передбачаються заморозки… З 20-го, 21-го жовтня очікується красива сонячна погода із потеплінням до +13…+17 градусів", – додала Діденко.

Погода в Україні 17 жовтня/ windy.com

Погода в Україні 17 жовтня/ Facebook Діденко

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні литиме дощ і вдарять заморозки – скоро ще більше впаде температура. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через заморозки.

Також раніше повідомлялося, що врізав 6-бальний шторм – Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі. Очікується, що після цієї магнітної бурі країна опиниться під впливом ще двох нових.

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