Литиме дощ і вдарять заморозки: в Україні скоро ще більше впаде температура

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через заморозки.

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Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 16 жовтня буде прохолодною та дощовою. Також будуть сильні заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16-19 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, південних та Дніпропетровській областях оголосили ІІ рівень небезпечності. Там температура повітря вночі буде опускатися до -5 градусів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вночі на території західних областей будуть заморозки 0-3 градуси, а вдень температура повітря підвищиться до 9-12 градусів тепла.

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На півдні вдень буде 11-16 градусів тепла. Місцями може бути навіть сильний дощ. Опади прогнозують навіть у Києві. До того ж там буде прохолодно - 10 градусів тепла. 17-20 жовтня Україною поширяться заморозки.

Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: ventusky

Погода 16 жовтня

В Україні 16 жовтня буде мінлива хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому півдні. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних областях сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, на решті території 3-8° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень у більшості областей 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 16 жовтня в Україні буде дощовою та холодною. Найтепліше буде у Миколаївській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+15 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Київській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода 16 жовтня у Києві

У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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