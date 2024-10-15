Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Литиме дощ і вдарять заморозки: в Україні скоро ще більше впаде температура

Ангеліна Підвисоцька
15 жовтня 2024, 19:46
837
Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через заморозки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 16 жовтня буде прохолодною та дощовою. Також будуть сильні заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

16-19 жовтня синоптики прогнозують сильні заморозки. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, південних та Дніпропетровській областях оголосили ІІ рівень небезпечності. Там температура повітря вночі буде опускатися до -5 градусів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вночі на території західних областей будуть заморозки 0-3 градуси, а вдень температура повітря підвищиться до 9-12 градусів тепла.

відео дня

На півдні вдень буде 11-16 градусів тепла. Місцями може бути навіть сильний дощ. Опади прогнозують навіть у Києві. До того ж там буде прохолодно - 10 градусів тепла. 17-20 жовтня Україною поширяться заморозки.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 16 октября
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: ventusky

Погода 16 жовтня

В Україні 16 жовтня буде мінлива хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому півдні. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних областях сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, на решті території 3-8° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень у більшості областей 8-13°, на Закарпатті та півдні країни до 16°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 16 жовтня в Україні буде дощовою та холодною. Найтепліше буде у Миколаївській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +10...+15 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Київській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+11 градусів.

погода 16 октября
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода 16 жовтня у Києві

У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 октября
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Більше
Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командування

Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командування

22:07Україна
Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

21:56Україна
В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

21:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова оплакує свого дорогого чоловіка та залишила послання - деталі

Алла Пугачова оплакує свого дорогого чоловіка та залишила послання - деталі

Таро-прогноз на повню 17 жовтня: Левам - подарунок, Скорпіонам - страх, Рибам - сварка

Таро-прогноз на повню 17 жовтня: Левам - подарунок, Скорпіонам - страх, Рибам - сварка

Здивував навіть журналістку: як Володимир Кличко відреагував на запитання про колишню наречену

Здивував навіть журналістку: як Володимир Кличко відреагував на запитання про колишню наречену

Помиляється майже кожен: як правильно їсти піцу, руками чи приборами

Помиляється майже кожен: як правильно їсти піцу, руками чи приборами

Кохатимуть довіку: 4 найвідданіші знаки зодіаку в шлюбі

Кохатимуть довіку: 4 найвідданіші знаки зодіаку в шлюбі

Останні новини

22:09

Кремль створив новий союз для продовження війни в Україні - Подоляк

22:07

Погрожував і принижував військових: усі подробиці скандалу в "Асгарді" та реакція командуванняВідео

21:56

"До чого докотилася": молода дружина мовчуна Цекало тане на очах

21:56

Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

21:34

13 ножових і клінічна смерть: Дядя Жора розповів, як вліз у бійку

На Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – СтупакНа Україну чекає битва за три міста Донбасу, 2025-го війна може зупинитися – Ступак
21:32

У мережі з'явилося рідкісне архівне фото Юлії Тимошенко - який вигляд вона мала

21:28

В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

21:26

Чому Нідерланди знаходяться нижче рівня моря, але країна не під водою: несподівана відповідьВідео

21:04

Війська РФ активізувались на Півдні: чи є загроза масштабного наступу - ЗСУ

Реклама
20:57

Війна з Росією повториться через 10 років, цього не буде за однієї умови - експерт

20:51

Колишня дружина скандального Узєлкова поскаржилася на проблеми з чоловіками

20:19

Суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про сварки з коханим

20:12

Звучатиме як новий: як почистити динамік телефону від пилу та брудуВідео

20:02

Збитки на 8 мільярдів доларів: РФ пережила "чорний день" внаслідок роботи ЗСУ

19:46

Литиме дощ і вдарять заморозки: в Україні скоро ще більше впаде температура

19:41

"Кидають у бій останнє": чи є загроза повторного нападу РФ на Україну - Ступак

19:28

Росія зовсім близько: в одному з міст під Харковом оголошено обовʼязкову евакуацію

19:12

Як почистити взуття з нубуку: лайфхаки, які діють на всі сто

19:10

У Путіна та його армії величезні втратиПогляд

19:00

Сховала мільйони у польських банках: у голови МСЕК Крупи знийшли ще більше грошейФото

Реклама
18:54

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

18:50

Екран телевізора буде блищати, як новий: знадобиться лише один секретний елемент

18:45

Нахилений на 45 градусів: чому курсор миші має саме таку форму

18:39

Змушує німців біситися: чому в Німеччині не можна заходити в сауну в купальникуВідео

18:37

Ракета F-16 дістала Су-34 РФ: ЗМІ розкрили подробиці повітряного боюВідео

18:30

Вбиває двигун: механік назвав кнопку в автомобілі, яку не варто натискати

18:22

Місто у руїнах, Червона армія у "котлі": архівні фото битви за Київ під час Другої світовоїФото

18:16

Багато росіян і танків: названо місто, де може розвинутися масштабний наступ РФ

17:53

"Хто ця божевільна?": відомий музикант показав нову кохану

17:49

"Спрацював ефект раптовості": Ступак оцінив потенціал продовження Курської операціїЕксклюзив

17:49

У керівника детективів Ткачука, який покалічив жінку в ДТП, знайшлася австрійська квартира і незадеклароване авто

17:35

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

17:25

Українці взимку можуть отримати фінансову допомогу: як її оформити

17:24

"Україні потрібно почати мобілізацію з 18 років": США тиснуть на Зеленського

17:24

Комплексна підготовка до зими: Зеленський розповів важливі деталі зі Ставки

17:19

Вступ до ЄС – не є життєво важливий: Варшава ставить Києву умову для євроінтеграціїВідео

17:18

І в України, і у РФ у Курській області зʼявилися серйозні проблеми - BILD

17:15

Велика помилка: 5 речей, які ніколи не можна зберігати в ванній

17:00

Військові з КНДР почали втікати з позицій в Брянській і Курській областях - ЗМІ

16:30

"Ганебний провал": РФ знищила власну унікальну зброю - розвідка Британії

Реклама
16:20

У P.Diddy серйозні проблеми: проти нього висунуто нові жахливі звинувачення

16:19

Ситуація погіршилась: скільки РФ вдалося окупувати українських територій

16:13

Прийде велика біда: що не можна брати в руки 16 жовтня - прикмети

16:05

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

16:05

ЗСУ почали будувати укріплення на Дніпропетровщині: чи є загроза наступу на Дніпро

15:57

Від Порошенка вимагають реакцію на затримання його депутатки, в якої знайшли з $1,5 млн готівки

15:40

Вихід ЗСУ з Курщини та мирні переговори: якою буде війна в 2025 році - прогноз

15:35

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

15:20

"Значна частина особового складу РФ здається в полон": в ЗСУ пояснили ситуацію

15:19

"Поперек горла": на Бєлгородщині скаржаться на відправку чиновників на війну в Україну

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти