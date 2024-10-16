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Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2024, 05:55
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Очікується, що після цієї магнітної бурі країна опиниться під впливом ще двох нових.
магнітна буря, сонце, космос
Україну атакувала нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну увірвалася нова магнітна буря. Вона атакувала країну одразу після затяжної та однієї з найсильніших магнітних бур. Про це повідомляє meteoagent.

Буря почалася 14 жовтня і вдарила з потужністю 6 балів. Наступного дня вона стала трохи слабшою - 5 балів.

Очікується, що на такому ж рівні вона протримається ними 16 жовтня, після чого опуститься до 4-х балів і знизиться до мінімуму.

відео дня

Нова магнітна буря атакує країну 22 жовтня і вдарить із потужністю майже 5 балів. Після цього в країну увірветься ще одна буря і станеться це 26 жовтня. Її сила буде такою самою.

магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 12 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 16 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 56 сонячних плям.

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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