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Вдарить +8: "бабине літо" закінчується, в Україну вривається похолодання

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2023, 19:17 оновлено 1 жовтня, 19:17
У деяких областях синоптики прогнозують туман та дощі.
осень
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 2 жовтня почне погіршуватись. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 2 жовтня

В Україні 2 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на північному сході буде невеликий дощ. Туман буде вночі та вранці на території західних областей.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 2 жовтня у багатьох областях буде сухо. Найхолодніше буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до 8-20 градусів тепла.

Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 14-25 градусів тепла.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода 2 жовтня у Києві

У Києві 2 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 октября
Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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