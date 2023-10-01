Вдарить +8: "бабине літо" закінчується, в Україну вривається похолодання

Погода в Україні 2 жовтня почне погіршуватись. У деяких регіонах синоптики прогнозують дощі та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 2 жовтня
В Україні 2 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на північному сході буде невеликий дощ. Туман буде вночі та вранці на території західних областей.
"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у східних областях і південній частині вночі 9-14°, вдень 19-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 2 жовтня у багатьох областях буде сухо. Найхолодніше буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до 8-20 градусів тепла.
Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 14-25 градусів тепла.
Погода 2 жовтня у Києві
У Києві 2 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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