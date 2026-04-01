Температура ще знизиться: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

В Україні прогнозується погода з періодичними дощами.

Прогноз погоди в Україні на 2 квітня

Погода в Україні у четвер, 2 квітня, буде переважно дощовою, адже переважатиме волога повітряна маса. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Там, де вони (дощі, - ред.) зависнуть у повітрі та не дійдуть до землі - буде дихатися пречудово, бо тепло, по-весняному вогко та свіженько", - додала вона. відео дня

За її словами, температура повітря протягом дня у четвер очікується в межах +12…+19 градусів, в західних областях - прохолодніше, +8…+12 градусів.

Погода в Україні 2 квітня

Погода в Києві

Завтра у Києві є ймовірність дощу. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від +12 до +14 градусів.

Погода в Києві

Діденко додала, що Вербна неділя буде теплою, а похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.

Наталія Діденко

Якими будуть перші вихідні квітня Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що у вихідні посилиться гребінь Азорського антициклону. Атмосферний тиск зростатиме розмиваючи хмарність - погода поступово стабілізується. Він також додав, що квітень — це час активного потепління та розквіту природи, коли весна набирає обертів. Саме в цей період значно зростає температура.

Як повідомляв Главред, у четвер, 2 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не очікується, проте вночі та вранці можливий туман.

Початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Також відомо, що впродовж тижня Тернопільська область перебуватиме у нестійкій та вологій повітряній масі. Атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі різної кількості.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

