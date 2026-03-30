Погода різко зміниться: коли і де випадуть дощі з грозами, названо регіон

Найближчими днями погода в Україні зміниться, синоптики прогнозують дощі з можливими грозами та підвищеною температурою повітря.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-rezko-izmenitsya-kogda-i-gde-proydut-dozhdi-s-grozami-nazvan-region-10753025.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди Черкаська область - коли випадуть дощі та вдарять грози

Про що йдеться у матеріалі:

Якою буде погода на початку квітня

Коли варто очікувати на перші грози

Погода в Україні у березні 2026 року відзначилась аномально теплою та рекордно сухою погодою, що вплинуло на стан ґрунтової вологи. Наприкінці місяця атмосферні процеси почали змінюватися, формуючи нестійкі умови з дощами, можливими грозами та поступовим переходом до теплішого й активнішого квітня. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Синоптик зазначив, що березень в Україні видався дуже сонячним і майже без опадів. На початку місяця ще зберігалися зимові умови зі сніговим покривом, а повністю ґрунт відтанув лише наприкінці.

відео дня

За попередніми підрахунками, із середньою температурою +5,6° березень 2026 року увійде до четвірки найтепліших за останні 30 років і стане найсухішим за весь період метеоспостережень на Черкащині, що негативно впливає на запаси вологи в ґрунті.

"Отже, масштабна циклонічна депресія простягається смугою від Італії до Узбекистану (зображено на карті) і цього тижня продовжить генерувати один циклон за іншим. Тож розраховувати на стійку погоду не варто. За такої конфігурації баричних утворень, в наш регіон надходитиме тепле повітря з південного сходу, середньодобова температура збережеться на 4-5° вище клімату. Отже, атмосферна нестійкість посилюється, енергія для гроз накопичується", - вказав він.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

У період з 31 березня по 3 квітня в області очікуються періодичні дощі, місцями можливі перші грози. Температура повітря вночі становитиме 3–8° тепла, вдень — 12–17°.

"За попередніми прогностичними розрахунками, у наступні вихідні посилиться гребінь Азорського антициклону. Атмосферний тиск зростатиме розмиваючи хмарність - погода поступово стабілізується", - наголосив він.

Також синоптик підкреслив, що квітень — це час активного потепління та розквіту природи, коли весна набирає обертів. Саме в цей період значно зростає температура, пробуджується земля і починається інтенсивна робота в полях, садах і на городах.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 31 березня погоду на Львівщині формуватимуть атмосферні фронти циклону, що охопив територію України. Останній день місяця очікується хмарним і прохолодним, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

На Житомирщині на початку квітня прогнозують типову весняну погоду — мінливу, але загалом теплу. За даними обласного гідрометцентру, з 31 березня по 3 квітня температура коливатиметься від 2° уночі до 17° тепла вдень, а найбільше опадів припаде на вівторок і середу.

На Рівненщині цього ж дня очікується волога та прохолодна погода. Синоптики прогнозують хмарний день із періодичними дощами різної інтенсивності, місцями можливі значні опади, що може ускладнити ситуацію на дорогах і вплинути на рух транспорту.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред