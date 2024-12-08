Країну штормить: Україна під атакою магнітної бурі

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли країну атакує нова магнітна буря
- Наскільки сильною буде магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря і при цьому скоро почнеться ще одна. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 3 грудня. Вона влупила відразу майже з 7-бальною потужністю. Через день її потужність знизилася до 4-х балів. 6-9 грудня включно вона буде на рівні трьох балів, після чого знизиться до мінімуму.
Однак розслаблятися зарано, адже вже 10 грудня країну атакує нова 4-бальна магнітна буря. На такому рівні вона протримається 4 дні, після чого піде на спад. 15 грудня буде затишшя, а вже 16 грудня почнеться ще одна магнітна буря. Такі коливання можуть призвести до погіршення самопочуття.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 18 спалахів класу С. Повідомляється, що 8 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 34 сонячні плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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