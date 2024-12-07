Коли в Україну прийде сильне похолодання: синоптик назвала дати

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні відчутно похолодає
- Якою буде погода у неділю, 8 грудня
Погода в Україні скоро стане відчутно холоднішою. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що до суттєвого похолодання варто бути готовими через тиждень.
"Відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня", – розповіла синоптикиня.
Погода в Україні 8 грудня
У неділю, 8 грудня, погода в Україні буде хмарною, вітряною, але не холодною.
"Температура повітря впродовж дня 8-го грудня становитиме +1…+5 градусів, у південній частині +4…+9, в Криму до +10…+15 градусів", – зазначила Діденко.
Через діяльність атмосферного фронту дощі пройдуть переважно у західній частині України. Також невеликі опади можливі у північних регіонах (окрім Сумської області) та на Вінниччині й Одещині. На решті території нашої держави буде без істотних опадів.
Синоптикиня також попередила, що південно-східний вітер буде рвучким, іноді сильним.
Погода в Києві 8 грудня
У Києві в неділю дощ ймовірний вночі та вранці, вдень опади припиняться
Вітер південно-східного напрямку передбачається рвучким, некомфортним. Вдень 8 грудня у столиці очікується до +3 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що мокрий сніг накриє Україну – стало відомо, у яких областях будуть сильні опади. У частині регіонів будуть опади у вигляді мокрого снігу, часто з переходом у дощ.
Також повідомлялося, що у нашій державі будуть сильний вітер, дощі та сніг – в Україні погіршується погода. Синоптики попереджають про те, що очікується ожеледь та ожеледиця.
Нагадаємо, став відомий прогноз погоди на Новий рік 2025 – синоптик сказав, чи чекати снігу та морозу. Останніми роками погода в новорічну ніч зазвичай тепла і дощова. Стало відомо, до чого готуватися в останній день 2024-го.
Вас також може зацікавити:
- Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд
- Чим відрізняються 2 картинки із закоханою парою: тільки генії помітять приховані деталі
- Чим відрізняються дві дівчини: загадку потрібно розгадати всього за 19 секунд
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред