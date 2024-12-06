Рвучкий вітер, сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні у вихідні

Синоптикиня розповіла, у яких областях у вихідні буде найтепліше і на які температури повітря варто очікувати.

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Погода в Україні у вихідні - рвучкий вітер, сніг та ожеледиця/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 7-8 грудня

У яких областях буде найтепліше

Погода в Україні у вихідні, 7-8 грудня, відзначиться сильним вітром і плюсовими температурами повітря.

Найтепліше в ці дні буде у південних областях та у Криму. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Що буде з погодою 7-8 грудня? Особливість вихідних в Україні – рвучкий, до сильного, вітер південно-східного напрямку. Проте не холодно, адже протягом дня у більшості областей України очікується +1…+5 градусів, на півдні +4…+9, в Криму +9…+15 градусів", – зазначила Діденко.

Також вона розповіла, що 7-8 грудня в більшості областей переважатиме волога погода з періодичними дощем і мокрим снігом. Можлива ожеледь, ввечері та вранці на дорогах ожеледиця.

Погода в Україні 7 грудня/ windy.com

Погода в Україні 8 грудня/ windy.com

Погода в Києві 7-8 грудня

У Києві в суботу очікується переважно дощ. Вдень температура повітря буде на рівні до +3 градусів, очікується сильний південно-східний вітер.

У неділю у столиці вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, але вдень опади припиняться. Також буде сильний південно-східний вітер. Температура повітря вдень триматиметься на рівні +3 градуси.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну накриє мокрий сніг і дощ – стало відомо, коли буде потепління. У більшості регіонів будуть йти мокрий сніг та дощ, також очікується мороз. Але зовсім скоро Україну накриє потепління.

Також повідомлялося, що Україну засипатиме снігом – синоптики назвали дату повернення опадів. Вже найближчим часом після похолодання в Україну прийде потепління.

Нагадаємо, буря затягується – стало відомо, коли Україну "затрусить" через потужну магнітну бурю. Потужність магнітної бурі досягла майже 7-ми балів, після чого пішла на спад.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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