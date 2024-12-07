Прогноз погоди на Новий рік 2025: синоптик сказав, чи чекати снігу та морозу

Останніми роками погода в новорічну ніч зазвичай тепла і дощова. До чого готуватися в останній день 2024-го?

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Якою буде погода в Україні на Новий рік 2025 / Фото: pixabay

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Якою буде погода 31 грудня

Чи чекати снігу в новорічну ніч

Останніми роками жителям України не дуже щастить зі снігом і морозом у новорічну ніч, і цей рік не стане винятком. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025.

31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С, пише ТСН.

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У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг.

Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

Погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.

Погода в Києві на місяць / meteofor.com.ua

Прогноз погоди на Новий рік 2025 від народного синоптика

Як повідомляв Главред, народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що Різдво і Новий Рік українці зустрічатимуть із невеликим морозом.

Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня.

Погода в Україні взимку - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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