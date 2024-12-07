Прогноз погоди на Новий рік 2025: синоптик сказав, чи чекати снігу та морозу

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 31 грудня
- Чи чекати снігу в новорічну ніч
Останніми роками жителям України не дуже щастить зі снігом і морозом у новорічну ніч, і цей рік не стане винятком. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік 2025.
31 грудня у східних регіонах України буде відносно тепла погода. У нічний час стовпчики термометрів не опустяться нижче -2°С, пише ТСН.
У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу.
У західних областях України ближче до новорічних свят взимку очікуються морози. Також випаде сніг.
Прогноз погоди на Новий рік для Півдня України обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.
Погода У Києві новорічну ніч буде теплою та дощовою.
Прогноз погоди на Новий рік 2025 від народного синоптика
Як повідомляв Главред, народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що Різдво і Новий Рік українці зустрічатимуть із невеликим морозом.
Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня.
Погода в Україні взимку - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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