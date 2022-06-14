Варто дістати теплу ковдру: в Україні температура впаде до +9 градусів

Погода в Україні - температура впаде до +9 градусів / Фото pixaby

Погода в Україні зміниться вже в середу, 15 червня. Замість літньої спеки прийде похолодання. Особливо прохолодно буде вночі - в західних регіонах стовпчики термометрів опустяться до +7...+10 градусів. Температура повітря вдень становитиме +19...+21 градус.

Як свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру, у Закарпатській області вночі похолодає до +10...+12 градусів. Вдень очікується +24...+26.

На півночі країни нічні температури складуть 9-11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19... +25.

В основному, в Україні буде сухо. Лише в Харківській, Донецькій та Луганській областях прогнозуються короткочасні дощі. Температура повітря у східних областях становитиме +11...+17 градусів вночі та +23...+27 вдень.

На півдні країни погода завтра буде теплою :до +28 вдень і +14...+19 градусів - вночі. Опадів не очікується, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Києві у середу, 15 червня, буде без опадів. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень тепліше - 23-25 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 15 червня 2022 / meteo.gov.ua

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник Екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода залежатиме від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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