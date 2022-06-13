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Буде атмосферний фронт: Діденко розповіла, де українцям варто чекати дощів

13 червня 2022, 18:16

Відомий український синоптик Наталка Діденко в черговий раз розповіла про погоду в країні - зокрема, де саме українцям варто чекати дощ з грозами 14 червня.

Дощ
Діденко розповіла, де українцям варто чекати дощів / ua.depositphotos.com

Погода в Україні 14 червня, у вівторок, помітно зміниться. Зокрема, як пише на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, сильна спека тимчасово відступить у західних регіонах України-ртутні стовпчики термометрів коливатимуться від + 18 до + 24 градусів за шкалою Цельсія.

Погода на 14 червня

А ось в інших регіонах країни як і раніше буде дуже жарко. Приміром, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині, на Полтавщині очікується +27 ...+32 градуси за шкалою Цельсія. У північних регіонах, у Вінницькій області, в Кіровоградській та Черкаській області протягом доби буде трохи прохолодніше — +22 ...+28 градусів за шкалою Цельсія.

Вітер, пише Діденко, буде північно-західного напрямку, п'ять-десять метрів на секунду. Але опади у вигляді дощів будуть випадати дуже нерівномірно по країні.

"14 червня через всю Україну пройде атмосферний фронт. Саме так в ніч на вівторок, дощі проллються в західних областях і торкнуться Вінницької області. Вранці 14 числа опади попрямують на північ і в Центр. Весь вівторок іноді йтимуть короткочасні дощі і грози в південній частині, а місцями в центральних областях і ввечері у вівторок дійдуть до східних областей", - прогнозує вона.

Погода в Україні 14 червня

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Нагадаємо, раніше керівник проекту "Екологічна нація" Богдан Красавцев говорив, що погода в Україні влітку нинішнього року піднесе величезні сюрпризи українця.

Але, за словами експертів, ніщо не порушить традицію і найбільш жарким місяцем літа в країні стане серпень.

До того заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня говорила про те, що в Україні весь початковий період літа спостерігатиметься спекотна погода.

Причому, за її прогнозом червнева спека погода буде дуже сильною і потужною - нещадною до українців.

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Автор: Єгор Бунін
синоптик Наталія Діденко новини України Погода в Україні
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