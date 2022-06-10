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Найсильніша посуха, потужні зливи і град: синоптики розповіли, якою буде погода в липні в Україні

10 червня 2022, 04:40

Нинішнє літо, на думку фахівців, знову може бути посушливим.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у липні буде з сильними опадами, градом і шквалами. Як зазначає народний синоптик Володимир Деркач, початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

За словами народного синоптика, погодні умови влітку в Україні свідчитимуть про процес глобального потепління.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло раніше в минулі роки", - зазначає Деркач, передає Телеграф.

Народний синоптик додає, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов.

Особливо це буде помітно, за прогнозом, у липні: очікуються погодні явища від спеки до досить потужних дощів і шквалів.

Серпень, зазначає народний синоптик, приблизно до середини місяця протримає гарну погоду. Далі трохи пройдуть дощі, а потім температура повітря піде на зниження.

Погоду визначить Ла-Ніньо

Нинішнє літо, на думку фахівців, знову може бути і посушливим. Середня температура буде вище на 1-2 градуси.

"У липні і серпні будуть тривалі періоди без опадів. І вони можуть змінюватися сильними зливами з грозами, під час яких будуть випадати місячні, а то і дво-тримісячні норми опадів", - розповіла кліматолог Віра Балабух.

Все це обумовлено незвичайним явищем, яке синоптики спостерігають вже третій рік, – Ла-Нінья, холодна течія на поверхні Тихого океану.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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