Собачий холод і дощ на додачу: перший тиждень квітня погодою не порадує

Погода в Україні з 2 квітня тільки погіршиться, каже синоптик Наталка Діденко.

Погода навесні / УНІАН

В Україні починаючи з 2 квітня очікується погіршення погодніх умов - згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, майже по всій території країни буде холодна погода до кінця тижня.

У своєму Telegram-каналі вона зазначила, що вже в неділю, 2 квітня, в Україні буде зовсім не весняна погода

"2-квітня в Україні похолодає і холодна погода триватиме наступний тиждень, з коливаннями. Завтра вдень + 7 +11, на півдні та сході буде тепліше, + 10 + 14 градусів", - попередила Діденко.

відео дня

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко-український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У неділю йтимуть періодичні дощі, а у східних областях атмосфера від опадів ще завтра втримається, каже синоптик.

"У Києві 2-го квітня очікується дощ. Вдень стане холодніше, близько + 10 градусів. Надалі холодна погода зміцніє в Україні, лише в східних областях буде тепло", - підсумувала Діденко.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося про те, що до 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.

Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Вам може бути цікаво: