Собачий холод і дощ на додачу: перший тиждень квітня погодою не порадує

В Україні починаючи з 2 квітня очікується погіршення погодніх умов - згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, майже по всій території країни буде холодна погода до кінця тижня.
У своєму Telegram-каналі вона зазначила, що вже в неділю, 2 квітня, в Україні буде зовсім не весняна погода
"2-квітня в Україні похолодає і холодна погода триватиме наступний тиждень, з коливаннями. Завтра вдень + 7 +11, на півдні та сході буде тепліше, + 10 + 14 градусів", - попередила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко-український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
У неділю йтимуть періодичні дощі, а у східних областях атмосфера від опадів ще завтра втримається, каже синоптик.
"У Києві 2-го квітня очікується дощ. Вдень стане холодніше, близько + 10 градусів. Надалі холодна погода зміцніє в Україні, лише в східних областях буде тепло", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося про те, що до 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.
Погода в Україні на Великдень, який українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.
Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.
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