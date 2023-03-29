Снігу буде ще більше: синоптик розповіла, коли в Україні остаточно потеплішає

Погода в Україні в останні дні березня буде ще небезпечною. Як кажуть синоптики, 30 березня в деяких регіонах України випаде сніг.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що опади в Україні майже припиняться, проте все одно буде досить холодно.
"Залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України", - каже синоптик.
Вітер буде поступово слабшати, проте в центральних і східних областях ще можливі пориви до 15-20 м/с.
Найближчої ночі температура повітря становитиме 0...-5 градусів морозу, місцями, при проясненнях, до -6...-9 градусів.
30 березня протягом дня потеплішає до +4...+10 градусів, у західних областях до + 7...+ 12 градусів.
"Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1...+ 4 градуси", - зазначила синоптик.
У Києві вночі очікується -1...-4 градуси, вдень повітря в столиці прогріється до + 4...+ 7 градусів.
"Вранці, ввечері може бути слизько, обережно!",- попередила синоптик.
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Коли в Україні потеплішає
"У п'ятницю-суботу відчутно потеплішає, проте не поспішайте ховати теплі речі, тому що це скромне потепління - ще не остаточне", - резюмувала вона.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Снігопади в Україні до кінця березня
Раніше повідомлялося про те, що до 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.
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