Україну до кінця березня накриють снігопади: синоптики назвали дати

Погода в Україні до кінця березня ще буде сніжною. Як зазначають синоптики, снігопади розбушуються в декількох регіонах.
За даними метеорологічного сайту Ventusky, 28 та 31 березня снігопади зачеплять лише східні та південні регіони.
Особливо сніжно буде у Львівській та Рівненській області.
Снігові маси повільно рушать у бік столиці. Вже вдень 28 березня опади пройдуть у Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській області.
До вечора 28 березня снігопад розпогодиться майже на всій території України.
Снігові опади повернуться в Україну 31 березня.
Вони зачеплять лише Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку та Житомирську область.
Також сніжно буде на всій західній частині країни, але вже на ранок 1 квітня опади припиняться.
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Коли в Україні потеплішає
За даними синоптиків, з 20 березня в Україні можна чекати потепління. Вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується 12...18 градусів тепла. У східному регіоні прогнозується від + 9 до + 12 градусів.
А ось 24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до +21...+22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.
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