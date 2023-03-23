Україну накриє сніговий шторм і ураган: синоптик назвала дати двох "рокових" днів

Погода в Україні до кінця березня різко зміниться. Як прогнозують синоптики, 28-29 березня в Україні очікується серйозне похолодання і навіть сніг.
"Починаючи з західних областей температура повітря буде істотно знижуватися, спочатку до +4 +9 градусів, а потім і до нуля і навіть невеликих "мінусів". До різкого похолодання приєднаються циклони і атмосферні фронти, підуть дощі, які перейдуть у сніг", - повідомила синоптики Наталка Діденко.
Також зниження температури і опади будуть супроводжуватися сильним вітром.
Синоптик попереджає, що похолодання може ускладнити ситуацію на дорогах. Також зміна погоди вплине на самопочуття, особливо на людей з серцево-судинними захворюваннями.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
"Орієнтовно з 28-29 березня в Києві також різко зміниться погода. Очікується суттєве похолодання, дощ і навіть мокрий сніг", - прогнозує Діденко.
Погода на 24 березня в Україні
Водночас 24 березня в Україні буде тепла погода з температурою +15 +20 градусів.
У Києві до + 20 градусів. Також у столиці в п'ятницю можливий невеликий дощ.
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Снігопади в Україні до кінця березня
Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.
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