Шторм валитиме з ніг: на Україну насувається небезпечний циклон - синоптики

Погода в Україні у найближчі дні не буде радувати сонцем і теплом. Як прогнозують синоптики, несприятливі погодні умови очікуються по всій Україні 29 березня.
Оголошено І рівень небезпеки, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку та небезпечні гідрологічні явища.
"29 березня вночі та вранці в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
У Київській області в цей день пориви вітру сягатимуть 20 м/сек, вночі та вдень можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах може бути ожеледиця. Температура по Київській області вночі буде 0-5 морозу, а вдень 0-5 тепла.
Синоптика Наталка Діденко зазначає, що вітер у Києві та області буде північно-західним, поривчастим, з періодичними штормовими поривами.
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Коли циклон покине Україну
"У середу істотних опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде далі. Тільки на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході - невеликого дощу", — зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Снігопади в Україні до кінця березня
Раніше повідомлялося про те, що до 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.
Також повідомляють, що температура повітря до кінця березня сильно знизиться.
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