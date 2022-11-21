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Сніг зміниться дощами і почнуться морози: в Україну йде люта негода

21 листопада 2022, 13:01

Погода в Україні до кінця листопада не порадує ясними і теплими днями.

Ожеледь, мороз
В Україну йде люта негода / УНІАН

Погода в Україні до кінця листопада збережеться нестійкою з періодичними опадами різної інтенсивності, коливаннями температури повітря і атмосферного тиску.

Наступного тижня переважатиме поле зниженого атмосферного тиску і перенесення повітряних мас з південного заходу, температура повітря виявиться вище середніх багаторічних показників, розповів синоптик Ігор Кибальчич.

Погода 22 Листопада

В результаті надходження більш холодного повітря з північного заходу, в Україні поступове зниження температури до -3...+2 °з, в південних, центральних і східних областях +2...+7 °с.очікується поступове припинення опадів і явища, тільки в східній частині і в Приазов'ї пройдуть дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Погода 23 листопада

Згідно з прогнозом синоптика, по всій території України встановиться поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман у північних, центральних та південних областях.

Вітер переважно північно-західний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 °C, вдень -2...+3 °C, у південній та західній частині +2...+7 °C.

Погода 24 листопада

Україну опади в цей день обійдуть стороною. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °C, вдень 0...+5 °C, на крайньому півдні, в Криму та на Закарпатті +6...+11 °C.

Погода 25 листопада

В результаті активізації циклонічної діяльності, пройдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу в центральних, південних і західних областях. Вітер східний, у західній частині північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, у північних та західних областях +4...+9 °С. Вдень повітря прогріється до +5...+10 °С, в західній частині -1...+4 °С.

Погода 26 – 27 листопада

У південних, центральних і північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу. На решті частини України без істотних опадів. Вітер східний / північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько 0 °C, вдень +4...+9 °C.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Також повідомлялося, що синоптик Володимир Деркач прогнозує, морозну погоду в Україні в листопаді. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

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Автор: Сергій Кущ
прогноз погоди Погода в Україні
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