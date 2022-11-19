Снігу буде по коліно: в Україну мчить новий циклон

Вдень 19 листопада у східних та південно-східних областях пориви у 15-20 м/с.
Погода в Україні погіршиться. Як повідомляють синоптики, погодні умови будуть складними через проходження нашої території нового циклону, який принесе з собою снігопади, дощі, ожеледицю.
В Укргідрометцентрі повідомляють, що 19 листопада вночі і з ранку в більшості північних і центральних регіонах очікується сніг, мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
Також протягом доби у північно-східних областях спостерігатимуться значні опади зі снігом, які перейдуть у дощ, та ожеледиця.
"Вдень на півдні країни пройдуть сильні зливи з грозами, потім з обіду і до вечора 19 листопада в Україні очікується коротке припинення опадів, тому що вже в ніч на 20 листопада до нас знову надійде новий циклон зі снігопадами і дощами", - додав народний синоптик Станіслав Щедрін.
У західних, північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях синоптики Укргідрометцентру прогнозують приріст снігового покриву висотою 10-20 см.
"Вдень 19 листопада в східних і південно-східних областях пориви в 15-20 м/сек", - написали вони.
Внаслідок таких складних погодних умов в Україні, окрім південних регіонів, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий, зокрема на дорогах через ожеледицю. У багатьох областях заходу, центру, півночі і сходу країну очікують порушення руху транспорту.
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У Карпатах намело півметра снігу
Зазначимо, 18 листопада, в Карпатах намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це передавати Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
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