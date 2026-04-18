Синоптики попередили про різку зміну погоди на Київщині: у чому небезпека

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 01:55
У Києві в суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі +4–+6 °C, вдень +12–+14 °C.
У Києві прогнозують мінливу погоду / Фото: freepik.com

В Україні в суботу, 18 квітня, невеликі дощі, на заході та південному сході країни без опадів, повідомляють синоптики.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві в суботу вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 18 квітня найвища температура вдень була 25,1° у 1920 р., найнижча вночі -4,7° у 1895 р.

В Україні в неділю, 19 квітня, у південно-східній частині дощі, на решті території без опадів.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Клімат в Україні змінюється: виклики та нові перспективи

Зміна клімату вже відчутна в Україні та істотно позначається на аграрній сфері. У деяких регіонах посилюється посушливість і ускладнюється вирощування культур, тоді як інші отримують нові можливості для розвитку. Схід і південь поступово стають спекотнішими та сухішими, з м'якими зимами, тоді як Полісся, північні та західні області певною мірою виграють від цих змін.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

