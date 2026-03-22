Синоптики порадували прогнозом: якою буде погода в Києві 23 березня

В Україні в понеділок, 23 березня, очікується погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві 23 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°, йдеться в повідомленні.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 23 березня найвища температура вдень була 20,4° у 1913 р., найнижча вночі -17,3° у 1942 р.
У вівторок, 24 березня, у Києві 24 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
