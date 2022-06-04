В Україну йде потужний циклон: синоптики попередили про сильні зливи і величезний град

Більшу частину території України накриють дощі, грози, шквали.
Погода в Україні 5 червня різко зіпсується. Як обіцяють синоптики, майже по всій території країни пройдуть дощі.
За прогнозом синоптика Наталії Діденко, температура повітря різко впаде до +17...+22°C. тільки в південних і східних регіонах збережеться тепло, місцями спека від +25 до +32°C.
Згідно з даними синоптика, більшу частину території України накриють дощі, можливі грози.
Сухо, імовірно, буде лише в деяких південних районах і на сході країни.
У Києві 5 червня очікується хмарна погода і грозові дощі. Атмосферний тиск знизиться. Температура повітря опуститься до + 17...+19°C.
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Народний синоптик Стас Щедрин попередив українців, що циклон, який приніс негоду у вигляді дощів, гроз, граду і шквального вітру, покинув територію України 4 червня.
Але вже в неділю, 5 червня, в Україну прийде інший циклон, який у більшості областей спровокує дуже сильні зливи.
Також він показав фото з наслідками гроз на Черкащині та в багатьох областях 2 червня.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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