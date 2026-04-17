На Тернопільщину насувається циклон: синоптики попередили про сильний вітер

На вихідних, 18 та 19 квітня, в Тернопільській області очікується тепла та суха погода. Лише в суботу вдень тилова частина циклону зумовить поривчастий північно-західний вітер. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики додали, що температурні показники знаходитимуться у комфортних значеннях. Так, нічні мінімуми не падатимуть нижче +4 градусів, а денні максимуми підвищуватимуться до +15 градусів.
Погода в Тернополі 18 квітня
У суботу на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується.
Переважатиме північно-західний вітер, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень очікується +11…+16 градусів. У місті Тернопіль температура вночі складе +3…+5 градусів, а вдень підніметься до +13…+15 градусів.
Погода в Тернополі 19 квітня
У неділю також прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі буде в межах від +2 до +7 градусів, вдень очікується +13…+18 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Водночас 19-20 квітня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.
У Харкові та області 18 і 19 квітня прогнозуються дощі, місцями з грозами. Відомо, що хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора.
Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
