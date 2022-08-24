Неймовірна жара і погодний сюрприз: синоптики попередили про потужну атаку африканської спеки

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця серпня розгулялася. Синоптики попередили про справжнє пекло, яке триватиме не так довго.

Так, 25 серпня по всій країні буде сухо і сонячно. Стовпчики термометрів піднімуться до +28 +33 градусів, у Луганській області аж до +35.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, прохолодніше всього в четвер буде в Карпатах - +16 +22 градуса.

Вітер східний, південно-східний, 5-12 метрів в секунду. У східних областях та південній частині України пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів на секунду.

"При жаркій сухій погоді очікуються суховії і перенесення пилових частинок з поверхні землі на великі відстані", - попередила Діденко.

У Києві 25 серпня прогнозується суха сонячна погода, стовпчики термометрів покажуть 30-33 градуси тепла.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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