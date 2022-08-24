В Україну йдуть суцільні дощі і холодрига: синоптики дали небезпечний прогноз на осінь

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у вересні відразу продемонструє осінь. За попередніми прогнозами синоптиків, очікуються низька температура, похмурість і багато дощів.

За даними ресурсу Gismeteo, перші дні вересня будуть по-літньому теплими, а вже з 5-го числа температура знизиться нижче +20, почнуться дощі.

Далі опади будуть мало не щодня, а температура коливатиметься від +10 до +17 градусів, з тимчасовим підвищенням до +19 +23 у другій половині місяця.

За даними метеорологічного сервісу ventusky, прохолода настане з перших же днів сезону.

На заході України вересень почнеться при температурі 14-16 вище нуля.

У центральних областях слід очікувати 16-18 градусів тепла.

На сході та півночі буде 15-17 градусів.

Літня погода збережеться тільки в південних областях, де місцями буде доходити до +28 градусів цельсія.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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