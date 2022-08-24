УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україну йдуть суцільні дощі і холодрига: синоптики дали небезпечний прогноз на осінь

24 серпня 2022, 03:40

За даними синоптиків, прохолода настане з перших же днів сезону.

погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у вересні відразу продемонструє осінь. За попередніми прогнозами синоптиків, очікуються низька температура, похмурість і багато дощів.

За даними ресурсу Gismeteo, перші дні вересня будуть по-літньому теплими, а вже з 5-го числа температура знизиться нижче +20, почнуться дощі.

Далі опади будуть мало не щодня, а температура коливатиметься від +10 до +17 градусів, з тимчасовим підвищенням до +19 +23 у другій половині місяця.

За даними метеорологічного сервісу ventusky, прохолода настане з перших же днів сезону.

На заході України вересень почнеться при температурі 14-16 вище нуля.

У центральних областях слід очікувати 16-18 градусів тепла.

На сході та півночі буде 15-17 градусів.

Літня погода збережеться тільки в південних областях, де місцями буде доходити до +28 градусів цельсія.

прогноз на осінь

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:40

В Україну йдуть суцільні дощі і холодрига: синоптики дали небезпечний прогноз на осінь

03:23

"Трансвестит біля портрета царя": у мережі регочуть над вульгарною Волочковою

03:20

Найсмачніша шарлотка з 3 інгредієнтів на швидку руку: простий рецепт і секрет приготуванняВідео

02:50

"Путін всіх дістав": ніхто не виграє від війни, тому тепер стартує фаза "всі проти всіх" – експертВідео

02:13

Як поставити сильний захист для воїна на фронті - Макс Гордєєв розкрив головний секретВідео

Реклама
01:42

"Це буде удар божевілля": чи зважиться Путін застосувати ядерну зброю - оцінка експертаВідео

00:51

Прикмети на 24 серпня: які 5 речей категорично не можна робити, щоб біда в будинок не прийшлаВідео

00:03

Цифрова голограма Тіни Кароль заспівала гімнВідео

23 серпня, вівторок
23:55

Синдром втоми: найгірший сценарій війни вже позаду - РезніковВідео

23:54

Ліза Ющенко звозила дітей на Північний полюс

23:35

Нас більше, не мовчіть: Машкова звернулася до всіх дочок

23:23

Після провалу "бліцкригу" Путін відсунув від себе Шойгу: з ким тепер радиться диктаторВідео

23:17

Тодоренко поділилася інтимними подробицями інтимного життя

23:11

55-річна Ніколь Кідман знялася для глянцю в моторошному образі рудого Термінатора

23:00

У Міноборони України різко висміяли "самозагоряння" боєприпасів у РосіїВідео

22:57

"Welcome to hell": заборонена в Росії співачка пройшлася по смерті пропагандистки Дугіної

22:50

Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України: експерт розповів, про що може йти моваВідео

22:37

Армія України йде на зліт, а у військ РФ вистачило сил тільки на 3 місяці – ЖдановВідео

22:36

Готуємося до зими зараз: які продукти різко подорожчають восениВідео

22:16

Ворожі війська нещадно обстрілюють Харків у День містаВідео

Реклама
22:06

Завтра можливі огидні провокації та жорстокі удари: Зеленський попередив усіхВідео

21:54

"Галкін не зміг приїхати": росЗМІ живцем "поховали" Аллу Пугачову

21:43

Налетить похолодання і шторм: синоптики попередили про потужну негодуВідео

21:30

Харків не буде містом зруйнованих районів та не підкориться російській нечисті - ЗеленськийВідео

21:19

Зеленський відреагував на чутки про відставку ЗалужногоВідео

21:08

Україна готова до демілітаризації Криму і закликає війська РФ піти із захоплених територій – ШмигальВідео

21:06

У кімнаті сина принца Гаррі і Меган Маркл сталася пожежа: буремна герцогиня розкрила подробиці

20:58

Квітучий сад: Шмигаль представив концепцію щодо відновлення Криму після деокупаціїВідео

20:48

Петиція на підтримку Корбана: влада Дніпра змушує бюджетників ставити підписи – політолог

20:47

"Вона нас не цікавить": Зеленський прокоментував убивство ДугіноїВідео

20:25

Подарунок до Дня Незалежності: США виділять Україні рекордний пакет допомоги - APВідео

20:11

Дашку, з усією очевидністю, взагалі ніхто не підривавПогляд

20:10

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

20:00

"Просто її боялись, бо вона діва": у Сніданку з 1+1 розповіли про останню роль Руслани ПисанкиВідео

19:55

Україна не стабілізуватиме ситуацію, аби заспокоїти РФ - ЗеленськийВідео

19:55

Ціна війни для РФ буде історичною: Зеленський розповів, чому почалася війна і як її завершитиВідео

19:45

Рівень радіації підвищений: окупанти підіймають хмари радіактивного пилу на Запоріжжі - розвідкаВідео

19:23

"На карті свобода всього світу": Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на поступки РосіїВідео

19:21

Велике везіння і фінансова удача: 4 знака стануть улюбленцями фортуни в молодик 27 серпняВідео

19:18

Буде поставлена жирна точна: Зеленський попередив РФ через підготовку судилища над українцямиВідео

Реклама
19:18

Україна поверне Крим будь-яким способом і без консультацій з іншими країнами – ЗеленськийВідео

19:10

У Білгородській області "самозагорілися" боєприпаси окупантів: там оголосили евакуаціюВідео

19:05

У моді стрижки за знаком зодіаку: яка зачіска ідеально пасує жінкам за гороскопом

19:03

Гороскоп на завтра 24 серпня 2022: Терезам - гроші, Козерогам - небезпека, Рибам - дивовижні звісткиВідео

18:48

Ердоган зажадав справедливості: Крим треба повернутиВідео

18:45

День Незалежності України 2022: душевні привітання та листівки до свята

18:25

Чому не можна виривати сиве волосся: будуть залисиниВідео

18:17

Катя Осадча показала рідкісне фото старшого сина Іллі та розповіла про його "фронт"

17:56

Зима в Україні буде важкою: НАТО просить надати більше зброїВідео

17:43

Вперше за 20 років: офіційний курс долара до гривні перевищив курс євроВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти