В Україну йдуть суцільні дощі і холодрига: синоптики дали небезпечний прогноз на осінь

За даними синоптиків, прохолода настане з перших же днів сезону.
Погода в Україні у вересні відразу продемонструє осінь. За попередніми прогнозами синоптиків, очікуються низька температура, похмурість і багато дощів.
За даними ресурсу Gismeteo, перші дні вересня будуть по-літньому теплими, а вже з 5-го числа температура знизиться нижче +20, почнуться дощі.
Далі опади будуть мало не щодня, а температура коливатиметься від +10 до +17 градусів, з тимчасовим підвищенням до +19 +23 у другій половині місяця.
За даними метеорологічного сервісу ventusky, прохолода настане з перших же днів сезону.
На заході України вересень почнеться при температурі 14-16 вище нуля.
У центральних областях слід очікувати 16-18 градусів тепла.
На сході та півночі буде 15-17 градусів.
Літня погода збережеться тільки в південних областях, де місцями буде доходити до +28 градусів цельсія.
Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
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