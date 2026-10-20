Заморозки до -5°С і дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні в листопаді

Метеоролог попередила українців про зміни температури та опади вже за кілька днів.

https://glavred.net/synoptic/zamorozki-do-50s-dozhdi-s-mokrym-snegom-kakoy-budet-pogoda-v-ukraine-v-noyabre-10805708.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на листопад / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як зміниться температура в Україні у листопаді

Чи буде багато опадів у наступному місяці

Чи випаде в Україні сніг раніше зими

Погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

Про це виданню "Телеграф" розповіла професор, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова. Вона зазначила, що листопад, найімовірніше, не буде холодним.

відео дня

"Хоча окремі дні можуть бути студеними. Удень температура буде близько +10 градусів. В окремі дні вночі вона може опускатися нижче нуля, приблизно до -5 градусів. Загалом листопад буде теплішим за норму, а погодні умови - досить комфортними для цієї пори року", - зазначила метеоролог.

Якими будуть опади у листопаді

Мартазінова зауважила, що дощів у наступному місця буде достатньо, але сильних опадів не очікується. У листопаді переважатимуть невеликі дощі, які будуть йти в окремі дні, а потім припинятися.

Науковиця додала, що снігу в останній місяць осені, найімовірніше, не буде. Лише наприкінці листопада можливий мокрий сніг. Але попередньо, він надовго не затримається.

Якою буде погода в Україні взимку

Главред писав, що за прогнозом Climate Impact Company, зима 2026-2027 років в Україні, попередньо, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.

Фахівці наголошують, що аномальна спека та посуха, які спостерігалися в Західній і Центральній Європі влітку 2026 року, були пов’язані з рекордно високою температурою поверхні Середземного моря та акваторій біля західного і південно-західного узбережжя Європи. Очікується, що ці теплові аномалії збережуться і взимку 2026-2027 років, хоча їхня інтенсивність знизиться. Додатковим фактором теплої погоди може стати потепління вод навколо Європи.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 21 жовтня буде переважно сонячною, лише в деяких областях можливі короткочасні дощі. Температура повітря в більшості областей України становитиме +13+18 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

Напередодні стало відомо, що до 25 жовтня погода в Україні буде мінливою, але теплою, часом з туманами та дощами. У першу половину тижня переважатиме доволі нестійкий характер погоди внаслідок проходження атмосферних фронтів та впливу південного циклону.

Більше новин:

Про персону: Вазіра Файзулівна Мартазінова Вазіра Файзулівна Мартазінова - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред