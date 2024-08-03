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Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2024, 19:39
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Синоптики попереджають про те, що у деяких областях України пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 4 серпня буде дощовою та грозовою. Місцями буде штормовий вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України в цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 4 серпня буде циклон. Вночі практично повсюди пройдуть дощі, місцями будуть грози. Вдень на територію західної України прийде антициклон. Протягом наступного тижня не буде надмірної спеки.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: ventusky

Погода 4 серпня

В Україні 4 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У південних областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 17-22°, в західних та північних областях 12-17°; вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 4 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+35 градусів. Найнижча температура буде в Київській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів.

погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: meteoprog

Погода 4 серпня у Києві

У Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ з грозою. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 августа
Прогноз погоди в Україні на 4 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває небезпечна погода – похолодає і будуть грозові дощі. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами, зазначила синоптик Наталія Діденко.

Також раніше повідомлялося, що дуже сильна магнітна буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Магнітна буря вже досягла своєї пікової потужності – майже 8 балів.

Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.

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