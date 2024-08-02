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Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком: названо терміни

Анна Ярославська
2 серпня 2024, 10:33
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15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.
Сонце
Землю накрили сонячні бурі / Фото: pixabay.com

У четвер, 1 серпня, у різних регіонах планети виникли проблеми з радіозв'язком - вони були спричинені тим, що на Сонці впродовж доби сталося 15 спалахів класу М і класу С. Вчені попереджають про нові сонячні бурі найближчими днями.

Як пише Daily Mail, спалахи мають п'ять класів. Найпотужнішим є клас Х, а найслабшим - клас А. Класи М і С є другим і третім за потужністю в цьому списку. Повідомляється, що всі 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси.

Експерти з космічної погоди заявили, що недавня активність Сонця являє собою "цунамі сонячних бур".

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Спалахи на Сонці продукують холодніші ділянки на Сонці, звані сонячними плямами. Вони за розміром більші за Землю, а плазма, що їх становить, має температуру на рівні 3500 градусів Цельсія, що набагато нижче, ніж температура решти плазми. Лінії магнітного поля Сонця поблизу сонячних плям заплутуються, перетинаються і перебудовуються, що і призводить до викиду енергії та випромінювання, званого сонячним спалахом.

Потоки випромінювання за лічені хвилини досягли Землі, що спричинило збій у роботі радіозв'язку в деяких частинах Африки та Азії. Але подібні сонячні удари також можуть спричинити збій у роботі супутників на орбіті, а також систем GPS на Землі.

Потоки плазми можуть досягти Землі в суботу, 3 серпня, або в неділю, 4 серпня. Удар плазми по магнітному полю Землі може призвести до появи геомагнітних бур рівня G2, тобто не дуже потужних подій.

За прогнозами вчених, з 2 по 4 серпня на Сонці може виникнути нова серія спалахів класу М. Також існує ймовірність виникнення спалахів класу Х. Це також може призвести до появи геомагнітної бурі на Землі вже на початку наступного тижня.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня фахівці NASA зафіксували викид темної плазми на Сонці. За добу щонайменше шість сонячних спалахів класу М стали причиною збоїв радіозв'язку в усьому світі, включно з одним спалахом класу М1, який призвів до вимкнення радіозв'язку в деяких частинах Західної півкулі, та трьома спалахами в Азії.

Нагадаємо, Україну атакувала сильна магнітна буря. 30 липня вона досягла своєї пікової потужності - майже 8 балів. З 31 липня потужність бурі почала зменшуватися. 2 серпня потужність магнітної бурі опуститься до 4-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

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