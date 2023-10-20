Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягатиме майже 6-ти балів. Варто відзначити, що ця буря затягується. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 18 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила геомагнітного шторму підвищилася до майже 6-ти балів.
Сьогодні, 20 жовтня, потужність бурі залишається на рівні 5-ти балів. Така ж сила шторму буде і на наступний день.
Очікується, що лише 22 жовтня геомагнітний шторм почне слабшати, а його потужність опуститься до мінімуму. Проте вже 27 жовтня країну накриє нова магнітна буря.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 3 спалахи класу С. Фахівці вважають, що 20 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 24 сонячних плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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