Буде дощ і шалений вітер: в Україну увірветься дуже сильний шторм

В Україні у п'ятницю, 20 жовтня, буде сильний вітер зі швидкістю 25 м/с.

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Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 20 жовтня буде сильний дощ і шалений вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, центральних та східних областях пориви вітру будуть 15-20 м/с, а в Карпатах - 20-25 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. Через сильний дощ на річках в Закарпатській області сильно підвищиться рівень води. В нижній течії Боржави очікується підвищення рівня води на 2,5 м.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: ventusky

Погода 20 жовтня

В Україні 20 жовтня будуть дощі. Сухо буде лише на території південних областей.

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"Температура вночі 5-10°, на північному сході країни 2-7° тепла, на Одещині та Миколаївщині 9-14°; вдень у північній частині 7-12°, на півдні країни 17-22°, на решті території 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 20 жовтня буде невелике потепління. Найнижчою температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 5-8 градусів тепла. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 15-23 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: meteoprog

Погода 20 жовтня у Києві

У Києві 20 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

Нещодавно Наталка Діденко зазначила, що скоро в Україні випаде сніг і це станеться не лише в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодання. За її даними, вже 21 жовтня слід очікувати мокрого снігу.

Пізніше вона повідомила, що прогноз змінився і у кількох областях України вдарить +30 градусів. Справжнє "бабине літо" буде вже цього тижня - з 21 жовтня. Найспекотніше буде в Одеській області, частково в Миколаївській, а також в інших сусідніх з Одеською областях. Але у деяких областях буде холодно. Наприклад, у Чернігівській та Сумській областях очікується +7+9.

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