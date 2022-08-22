Різко налетить осінь: синоптики назвали дату суттєвого похолодання

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на початку вересня очікується мінливою. За прогнозом синоптиків буде від похолодання до +11 градусів до спеки.

Як свідчать дані метеорологічного порталу Ventusky, серйозне похолодання зайде в Україну на початку вересня.

У частині західних регіонах 1 вересня температура повітря вдень знизиться до +18...+20 градусів. Але в більшості областей України залишиться спекотна погода - від +30 до +37 градусів.

2 вересня, як прогнозують синоптики, хвиля похолодання рухатиметься у східному напрямку, захоплюючи північні та центральні регіони.

У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях вдень очікується від +11 до 13 градусів, а на Київщині, Сумщині та Черкащині - до +23. На іншій частині України переважатиме спекотна погода від + 30 до + 36 градусів.

3 вересня прохолодна погода охопить всю Правобережну Україну - на Заході і в Карпатах вдень очікується близько +11 градусів, а в центральних і північних областях - до +17. В інших регіонах синоптики прогнозують від +28 до +38 градусів.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на Сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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