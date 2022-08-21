Україну атакує град і спека: синоптики назвали останній спекотний день

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде спекотною до кінця літа. Як повідомляють синоптики, протягом повноцінного останнього тижня серпня варто очікувати від +30 +35 градусів.

Синоптик і кандидат географічних наук Ігор Кибальчич попередив, що середньодобова температура буде на 3-5 градусів вище кліматичної норми.

На початку тижня, 22 серпня, в Україні майже не буде дощів, опади з грозою і, можливо, з градом прогнозуються тільки в Карпатах і Закарпатті.

Температура повітря в центральних і південних регіонах вночі становитиме до +22 градусів, в інших областях +15 +20 градусів.

Вдень температура повітря підніметься до +25 +30 градусів, на півдні та сході країни до +34 градусів.

У вівторок, 23 серпня, грозові дощі очікуються в західних областях, а в Карпатах будуть сильні зливи, в той час як на інших територіях без опадів. Температура повітря вночі +16 +21 градусів, на узбережжі морів і водосховищ до +23 градусів, а вдень повітря прогріється до +27 +32 градусів, спекотніше на півдні і південному сході - до +35 градусів.

читайте такожУкраїну труситиме: астролог назвала 4 дати, коли відбуватиметься справжнє пекло

Погода на День Незалежності

В середу, 24 серпня, на День Незалежності, у більшості областей, за винятком крайнього заходу, опадів не очікується. Повітря вночі +16 ... +21, на півдні країни до +23.

Максимальна вдень становитиме +27 ... +32, у південних та східних областях до +35.

У четвер, 25 серпня, опади не відвідають жоден регіон України. Температура повітря залишиться стабільно високою.

Вночі +16 +21 градусів, на півдні країни до + 23 градусів.

Вдень повітря прогріється до +27 +32 градусів, а в південних і східних областях до +35 градусів.

26 серпня спека посилиться. Нічна температура буде в межах +17 +22 градуси, а вдень від +29 до +34 градусів.

Погода в останні вихідні серпня

У суботу та неділю спека буде колишньою. Вночі температура повітря в Україні буде +17 +22 градуси, а вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси.

За прогнозом синоптиків, тільки на початку вересня спека почне спадати.

читайте такожПрикмети на 23 Серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не привернути трагедію

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Читайте також: