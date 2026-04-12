Різка зміна погоди: важливе попередження синоптиків для Києва

У Києві 13 квітня вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ, вночі заморозки.

Оприлюднено прогноз погоди для Києва / УНІАН

У Києві 13 квітня вночі без опадів, вдень місцями дощ, температура 10-12°

14 квітня в столиці без опадів, температура вдень 13-15°

В Україні в понеділок вночі в більшості центральних і південних областей, вдень по всій території, крім заходу, місцями очікується невеликий дощ, прогнозують синоптики.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 13 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 13 квітня найвища температура вдень була 25,6° у 1972 р., найнижча вночі -4,7° у 1923 р.

Прогноз погоди на 14 квітня

У вівторок, 14 квітня, в Україні переважно без опадів, лише на сході та північному сході вдень дощ. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті до 19°.

У Києві 14 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

