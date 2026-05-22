Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

Ви дізнаєтеся:
- Яка буде погода на вихідних
- Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
- У яких областях будуть дощі з грозами та градом
Погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
У західних областях буде тепла погода, а в інших регіонах очікуються зливи та спека.
Погода 23 травня
У суботу, 23 травня, у східних, північних та центральних областях будуть дощі з грозами. У південних областях будуть невеликі дощі. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 5-12 м/с.
Найтепліше у цей день буде у східних, центральних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градуси тепла. У північних та західних областях буде дещо прохолодніше - 21-27 градусів тепла.
Погода 24 травня
У неділю, 24 травня, у східних, південних та центральних областях будуть дощі з грозами. Вітер буде переважно північний та північно-західний зі швидкістю 5-12 м/с. У багатьох областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 23-28 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 22-27 градусів тепла.
Яко буде погода до кінця травня - прогноз
Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні до кінця поточного місяця становитиме: +12+15 градусів по країні, +9+12 градусів у гірських районах.
При цьому до кінця місяця можливі різкі перепади температури, короткочасні похолодання, грози та дощі. Такі умови, як пояснили синоптики, вважаються типовими для кінця весни.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Попри це температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.
Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.
Інші новини:
- Потужні грозові дощі заливатимуть Україну: які регіони будуть "плавати"
- Спека запізниться: якою буде погода в Одесі в червні 2026 року
- Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред