Проливні дощі і різке похолодання: синоптики назвали дату холодного циклону

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в кінці серпня вирішила порадувати спекою. Як прогнозують синоптики, у вересні українців чекає істотне похолодання.

За даними ресурсу wisemeteo.com осінь стартує в Україні з дощів.

1 вересня стовпчики покажуть 22 градуси, але вже через день майже у всіх областях знову засяє яскраве сонечко, а повітря прогріється до 29 градусів.

Синоптики попереджають, що перші тижні вересня осінь буде боротися з літом. Також будуть спостерігатися і температурні гойдалки, з різкими стрибками з спеки в холод.

7 вересня очікують похолодання до +18 градусів, а 10 вересня температура підніметься до +20 градусів.

Найхолодніший день вересня в Києві, за прогнозом синоптиків, очікують 20 вересня. Тоді температура повітря в столиці буде мінімально низькою - всього 9 градусів. Вночі ж буде не більше 6 градусів. Найтепліше буде 3 вересня - синоптики в цей день обіцяють ясну погоду і +29 градусів.

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У вересні прогнозують лише кілька ясних і сонячних днів.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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