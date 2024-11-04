Якою буде погода в Україні взимку: синоптик назвала найхолодніший місяць

Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Зима в Україні буде теплішою, ніж зазвичай / Фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні в грудні, січні, лютому

Синоптик сказала, де в Україні буде найтепліше взимку

Названо найхолодніший місяць зими 2024-25

Погода в Україні взимку 2024-2025 років може бути теплішою за звичайну. Як прогнозує синоптик Віра Балабух, середня сезонна температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за норму.

Згідно з прогнозом, не виключено, що в південних областях країни, на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей середня температура повітря взимку буде плюсовою та коливатиметься від 0 до +2˚С, передає Zn.ua.

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Найнижчі температури повітря ймовірні на північному сході країни та на високогір'ї Карпат. Там температура повітря очікується мінусовою - від -3 до -4˚С і нижче.

Погода в Україні в грудні 2024 року

У перший місяць зими середня місячна температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за норму. Найбільші аномалії можливі на заході країни. У південному регіоні та на Закарпатті середня місячна температура залишатиметься ще плюсовою (0-2˚С). Найнижчі температури в грудні можливі на північному сході та на високогір'ї Карпат - від -1 до -3˚С і нижче.

Прогноз погоди на січень 2025 року

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. У 2025 році він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а середня місячна температура може коливатися від +1...-2˚С на півдні. У північних, північно-східних областях і Карпатах буде холодніше - стовпчики термометрів опустяться до -3˚С і нижче.

Погода в Україні в лютому

Лютий також може бути на один градус теплішим за його середні багаторічні значення в 1991-2020 роках. На півдні країни та на Закарпатті середня місячна температура повітря буде плюсовою - +1-2 градуси і вище, а на північному сході до -3...-4 градуси і нижче.

Кількість опадів взимку в Україні очікується в межах норми: від 90-130 мм на рівнинній території і до 200 мм і більше в Карпатах.

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні 4 листопада буде сніжною. Також очікуються дощі. Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій Україні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки. Спокійно буде лише на Закарпатті.

Дивіться відео - У Харкові випав сніг:

Як повідомляв Главред, у Карпатах перший сніг випав 30 вересня. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3... -5 градусів.

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