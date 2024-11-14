"60% днів будуть теплими": якою буде погода в Україні взимку

Найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень, прогнозує Віра Балабух.

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Синоптик озвучила прогноз погоди на зиму / pixabay.com

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Який зимовий місяць буде найтеплішим

Якою буде температура повітря взимку

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Такий прогноз погоди озвучила кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух.

За її словами, зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було ще в другій половині 20 століття.

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"Ми бачимо, що останніми роками зими у нас стали значно теплішими, ніж були в 60-80-х роках. Особливо теплим став місяць січень. Там температура піднялася градуса на три. І якщо ми очікуємо цього року, що він буде ще на 2 градуси вищим, то це +5 градусів і це температура така, яка спостерігається, як наприкінці листопада", - сказала метеорологиня журналісту Олексію Суханову для Youtube-каналу Говорит Суханов.

За словами Балабух, такий прогноз погоди "не означає, що взимку буде настільки тепло", але українці зможуть "пережити цю зиму".

"Це так звані кліматичні прогнози, що означає, яка погода переважатиме цього року. Це означає, що 60% днів будуть теплими", - резюмувала метеорологиня.

Якою буде погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що, згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, на вихідних в Україну прийде потепління. Зокрема, в суботу температура повітря може піднятися до +4...+7 градусів, а в неділю - до +6...+12 градусів.

Тим часом у ніч на четвер, 14 листопада, Харків засипало снігом. Місцеві жителі діляться в соцмережах великою кількістю фотографій та відео, а комунальники вже почали працювати над ліквідацією наслідків снігопаду.

Раніше синоптик Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку - вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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