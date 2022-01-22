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Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º

22 січня 2022, 05:02

Вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку лютого.

Градусник
/ 34.ua

Ближчим часом в Україні прогнозується холодна погода. Морози вірогідні як в січні, так і в лютому.

Про те, коли чекати похолодання, йдеться в прогнозі радара погоди Ventusky.

Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може опускатися нижче 20 градусів морозу.

Удар холоду: коли чекати лютого морозу

Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку лютого.

При цьому найбільш екстремальних мінусів варто в північних і східних, а також у ряді центральних областей України.

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Температура повітря в ніч на 4 лютого може опуститися до 23 градусів морозу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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прогноз погоди Погода в Україні
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