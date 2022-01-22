Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º

Вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку лютого.
Ближчим часом в Україні прогнозується холодна погода. Морози вірогідні як в січні, так і в лютому.
Про те, коли чекати похолодання, йдеться в прогнозі радара погоди Ventusky.
Звернемо увагу на те, що в Україні температура повітря може опускатися нижче 20 градусів морозу.
Удар холоду: коли чекати лютого морозу
Зазначимо, що вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується на початку лютого.
При цьому найбільш екстремальних мінусів варто в північних і східних, а також у ряді центральних областей України.
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Температура повітря в ніч на 4 лютого може опуститися до 23 градусів морозу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
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Автор: Олексій Тичина