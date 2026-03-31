'Прекрасний принц Квітень': День сміху стартує з тепла і дощів

Квітень в Україні почнеться з довгоочікуваного весняного тепла і рясних дощів. Відповідний прогноз на середу, 1 квітня, опублікувала відома синоптикиня Наталія Діденко.
За її даними, у більшості областей стовпчики термометрів впевнено поповзуть вгору, досягнувши позначок від +12 до +17 градусів. Дощі пройдуть майже по всій країні під впливом південного циклону, оминувши стороною лише Крим.
Експертка зазначила, що такі опади зараз украй необхідні для природи.
"Прекрасний принц Квітень прийде до нас з приємним комфортним теплом… і з такими потрібними класними дощами, які запрошують на сцену дебютантів - зелені листочки", - написала Діденко.
Однак справжній "острівець прохолоди" утвориться на заході України. Там температура повітря вдень не підніметься вище +6…+12 градусів, а в Карпатах буде ще холодніше.
Що стосується столиці, то киянам 1 квітня варто захопити парасольки: очікується періодичний дощ, але буде тепло - до +15 градусів.
Також синоптикиня дала попередній прогноз на Вербну неділю. За її даними, свято потішить українців теплом, а дощі можливі лише в південних регіонах.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Як повідомляє Укргідрометцентр, після досить сухого і сонячного березня синоптична ситуація в Україні зазнає змін. Замість антициклональної погоди настане хмарна і дощова.
"31 березня – 2 квітня в Україні синоптична ситуація зміниться: нестабільну погоду зумовлюватиме циклон і пов'язані з ним атмосферні фронти", – кажуть синоптики.
Протягом 31 березня і 1 квітня в більшості областей очікуються помірні дощі, в Карпатах – з мокрим снігом. 2 квітня дощі будуть невеликими.
Тиск і температура коливатимуться. Відносно тепле повітря з півдня поступово зміниться прохолодним з північних напрямків, що найбільш відчутно буде в західних областях.
Температура вночі очікується в межах +3°...+10°, вдень буде до +11°...+19°, а ось у західних областях термометри покажуть лише +5°...+10°.
Як раніше повідомляв Главред, 31 березня погоду у Львівській області формуватимуть атмосферні фронти циклону, що охопив територію України. Останній день місяця очікується хмарним і прохолодним, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Крім того, погода в Україні в березні 2026 року відзначилася аномально теплою і рекордно сухою погодою, що вплинуло на стан ґрунтової вологи. Наприкінці місяця атмосферні процеси почали змінюватися, формуючи нестійкі умови з дощами, можливими грозами і поступовим переходом до більш теплого і активного квітня. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
Більше новин:
- Погода різко зміниться: коли і де пройдуть дощі з грозами, названо регіон
- Дніпро опиниться в епіцентрі хмарного фронту: як зміниться погода в місті
- Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не лише по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
