Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

Дар'я Пшеничник
30 березня 2026, 15:08
Температура в регіоні впродовж робочого тижня коливатиметься від 2° у найпрохолодніші ночі до 17° тепла вдень.
Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління
Якою буде погода у Житомирській області у перші дні квітня / Колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Житомирі на початку квітня
  • Прогноз погоди у Житомирської області на тиждень

У Житомирській області на початку квітня встановиться по-весняному мінлива, але загалом тепла погода. За даними обласного гідрометцентру, з 31 березня по 3 квітня температура коливатиметься від 2° у найпрохолодніші ночі до 17° тепла вдень, а найбільш дощовими стануть вівторок і середа. Про це пише сайт Житомир.Info.

Початок тижня зустріне жителів області суцільною хмарністю. У вівторок, 31 березня, вночі очікується помірний дощ, який удень послабшає до невеликого. У Житомирі температура вночі триматиметься на рівні 6–8°, вдень підніметься до 11–13°. По області буде схожа картина: 5–10° тепла вночі та 9–14° вдень. Вітер північно-східний, помірний.

У середу, 1 квітня, хмарність збережеться, а дощі триватимуть - місцями вони можуть бути помірними. Температурний фон залишиться стабільним: 5–10° тепла вночі та 9–14° вдень. Вітер змінить напрямок на північно-західний.

Починаючи з четверга, погода почне вирівнюватися. 2 квітня небо частково проясниться, а істотних опадів синоптики не прогнозують. Нічні температури знизяться до 3–8°, зате вдень повітря прогріється до 12–17°. Вітер залишиться північно-західним.

У п’ятницю, 3 квітня, опадів також не очікується. Ніч буде найпрохолоднішою за тиждень - 2–7° тепла, проте вдень збережуться комфортні 12–17°, що стане приємним завершенням першого робочого тижня у квітні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

погода синоптик Житомирщина Житомирська область Погода в Житомирі Погода Житомирська область
У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

Влупить -2 та піде сніг: в Україні погіршиться погода

Влупить -2 та піде сніг: в Україні погіршиться погода

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку, яким квітень принесе багатство

Гроші з’являться несподівано: три знаки зодіаку, яким квітень принесе багатство

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Героїні на плакатах, "невдахи" в житті: які жіночі професії в СРСР вважали ганебними

Героїні на плакатах, "невдахи" в житті: які жіночі професії в СРСР вважали ганебними

