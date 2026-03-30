Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

Температура в регіоні впродовж робочого тижня коливатиметься від 2° у найпрохолодніші ночі до 17° тепла вдень.

Якою буде погода у Житомирській області у перші дні квітня

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі на початку квітня

Прогноз погоди у Житомирської області на тиждень

У Житомирській області на початку квітня встановиться по-весняному мінлива, але загалом тепла погода. За даними обласного гідрометцентру, з 31 березня по 3 квітня температура коливатиметься від 2° у найпрохолодніші ночі до 17° тепла вдень, а найбільш дощовими стануть вівторок і середа. Про це пише сайт Житомир.Info.

Початок тижня зустріне жителів області суцільною хмарністю. У вівторок, 31 березня, вночі очікується помірний дощ, який удень послабшає до невеликого. У Житомирі температура вночі триматиметься на рівні 6–8°, вдень підніметься до 11–13°. По області буде схожа картина: 5–10° тепла вночі та 9–14° вдень. Вітер північно-східний, помірний.

У середу, 1 квітня, хмарність збережеться, а дощі триватимуть - місцями вони можуть бути помірними. Температурний фон залишиться стабільним: 5–10° тепла вночі та 9–14° вдень. Вітер змінить напрямок на північно-західний.

Починаючи з четверга, погода почне вирівнюватися. 2 квітня небо частково проясниться, а істотних опадів синоптики не прогнозують. Нічні температури знизяться до 3–8°, зате вдень повітря прогріється до 12–17°. Вітер залишиться північно-західним.

У п’ятницю, 3 квітня, опадів також не очікується. Ніч буде найпрохолоднішою за тиждень - 2–7° тепла, проте вдень збережуться комфортні 12–17°, що стане приємним завершенням першого робочого тижня у квітні.

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

