Дніпро опиниться в епіцентрі хмарного фронту: як зміниться погода у місті

Руслан Іваненко
30 березня 2026, 23:10
Як погода змінить температуру та атмосферний тиск наприкінці березня і на початку квітня
Як зміниться денна і нічна температур / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/moderndnipr

  • Дніпро зустріне кінець березня і початок квітня під хмарністю
  • Опадів не передбачається, температура +9…+16°C
  • Атмосферний тиск стабільний, вітер помірний

Жителі Дніпра зустрінуть другий місяць весни під щільною завісою хмар. Попри похмуру димку, суттєвих опадів у регіоні не передбачається. Згідно з даними сервісу Sinoptik, перехід від березня до квітня супроводжуватиметься помірною прохолодою та стабільним атмосферним тиском.

Вівторок: 31 березня

Останній день першого весняного місяця, 31 березня, пройде у Дніпрі під знаком мінливої хмарності. Небо більшу частину доби залишатиметься затягнутим, а сонячні промені лише зрідка пробиватимуться крізь хмари.

Температурний режим обіцяє бути досить комфортним: нічні показники зафіксуються на рівні +10°C, а на світанку можливе незначне зниження до +9°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +16°C. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 738-740 мм рт. ст.

Народні прикмети кажуть: "Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, раннє цвітіння мати-й-мачухи". Також вважається, що перші квіти на схилах пагорбів віщують теплий початок квітня.

Погода в Дніпрі 31 березня
Погода в Дніпрі 31 березня / Фото: скріншот sinoptik

Середа: 1 квітня

Перший день квітня не принесе радикальних змін у синоптичну картину. У Дніпрі очікується суцільна хмарність, яка протримається до самого вечора. Втім, природа вирішила обійтися без першоквітневих жартів у вигляді дощу — середа мине без опадів.

Температура повітря порівняно з вівторком дещо знизиться. Вночі та вранці очікується близько +10°C, а денний максимум не перевищить +14°C. Помірний вітер лише підсилюватиме відчуття типової весняної прохолоди.

Здавна цей період вважали часом пробудження природи, коли доводиться "обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між проталинами". Старожили вірили: "Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким". Саме в цей час у небі зазвичай з'являються перші шуліки.

Як раніше повідомляв Главред, 31 березня погоду на Львівщині формуватимуть атмосферні фронти циклону, що охопив територію України. Останній день місяця очікується хмарним і прохолодним, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Крім того, погода в Україні у березні 2026 року відзначилась аномально теплою та рекордно сухою погодою, що вплинуло на стан ґрунтової вологи. Наприкінці місяця атмосферні процеси почали змінюватися, формуючи нестійкі умови з дощами, можливими грозами та поступовим переходом до теплішого й активнішого квітня. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Також На Житомирщині на початку квітня прогнозують типову весняну погоду — мінливу, але загалом теплу. За даними обласного гідрометцентру, з 31 березня по 3 квітня температура коливатиметься від 2° уночі до 17° тепла вдень, а найбільше опадів припаде на вівторок і середу.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

