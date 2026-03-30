Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

Атмосферні фронти від циклону над Україною принесуть на Львівщину суттєве похолодання.

Прогноз погоди на Львівщині на 31 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львівщині 31 березня

Якою буде температура повітря вдень і вночі

Де можливий сніг

У вівторок, 31 березня, погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону, що розгорнувся над Україною. Останній день березня буде хмарним та прохолодним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області пануватиме хмарна погода. За прогнозом синоптиків, час від часу йтиме дощ, а в горах опади посиляться мокрим снігом.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище 4-9° тепла.

У нічні та ранкові години на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, зі швидкістю 9-14 м/с.

Погода у Львові 31 березня

У Львові вівторок також буде хмарним та дощовим. Температура повітря вночі становитиме 1-3° тепла, а вдень повітря прогріється лише до 6-8° тепла.

Погода на Львівщині на тиждень / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Як повідомляв Главред, найближчими днями погода в Україні погіршиться через вплив циклонів. Побільшає дощів, особливо на заході та півдні, у Карпатах можливий мокрий сніг. Попри це, температура залишатиметься відносно теплою - вдень переважно +10…+17 °С.

Також у вівторок, 31 березня, на Рівненщині очікується хмарна, волога та прохолодна погода з періодичними дощами, місцями значними. Температура вночі +3…+8°, вдень +6…+11°.

Крім цього, 30 березня в Україні очікується тепла, але дощова погода. У західних і північних областях пройдуть дощі, температура вдень становитиме 9-14°, на півдні та сході - до +19°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

